Мандаты восьми новых депутатов утверждены Конституционным судом Молдовы

При этом в конце октября парламент уже покинули восемь депутатов от PAS: Михаил Попшой, который остался в должности министра иностранных дел. Владимир Боля также остался министром инфраструктуры и регионального развития. Дан Перчун вновь возглавил Министерство образования и исследований, Людмила Катлабуга вернулась на должность главы Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эмиль Чебан также отказался от мандата депутата, так как был назначен министром здравоохранения. Также сложили полномочия Дорин Речан и Артур Мижа, которые ранее объявили о прекращении любой политической деятельности в Молдове.