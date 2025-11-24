Мандаты восьми новых депутатов утверждены Конституционным судом Молдовы

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Конституционный суд Молдовы утвердил мандаты восьми депутатов на основании обращения Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Таким образом, в парламенте появятся пять новых депутатов от партии «Действие и солидарность» (PAS) — юрист Владимир Русу, медик Анна Оглинда, преподаватель Василе Порцевски, инженер-технолог Олег Канацуй, и юрист Ефимия Бандалак.
Также депутатами парламента Молдова станут инженер по специальности и Константин Куюмжи и политолог Николай Маргаринт от «Нашей партии». От избирательного блока «Альтернатива» утвержден мандат педагога Анджелы Кутасевич, которая с 2019 по 2025 год была также и заместителем мэра столицы.
Напомним, пять депутатов фракции партии PAS — предпринимателm Мариz Акбаш, писателm Константин Кеяну, директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь, ректор Технического университета Виорел Бостан и Николае Дрэгэнел — заявили 12 ноября, что решили отказаться от мандата и вернуться к своей прежней профессиональной деятельности. Игорь Гросу в специальном обращении, опубликованном в соцсети, поблагодарил их за работу и заявил, что они продолжат работать в команде PAS.
В тот же день заявления об отставке были поданы в парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету от депутатов «Нашей партии» Нины Черетеу и Стеллы Онуцу. Они вернутся к своим должностям мэров городов Дрокия и Глодяны соответственно.
Мэр Кишинева Ион Чебан, один из лидеров блока «Альтернатива» также покинул парламент, как он и заявлял ранее.
При этом в конце октября парламент уже покинули восемь депутатов от PAS: Михаил Попшой, который остался в должности министра иностранных дел. Владимир Боля также остался министром инфраструктуры и регионального развития. Дан Перчун вновь возглавил Министерство образования и исследований, Людмила Катлабуга вернулась на должность главы Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эмиль Чебан также отказался от мандата депутата, так как был назначен министром здравоохранения. Также сложили полномочия Дорин Речан и Артур Мижа, которые ранее объявили о прекращении любой политической деятельности в Молдове.
В соответствии с законом О статусе депутата парламента, вакантный мандат назначается следующему претенденту в партийном списке, поданном в ЦИК при регистрации на выборах. Конституционный суд принимает решение о его утверждении или недействительности в случае нарушения избирательного законодательства.