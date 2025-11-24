Эксперт раскрыл, хочет ли РФ вернуться в G8 по приглашению Трампа

С инициативой вернуть Россию в неофициальное международное объединение стран-лидеров, в которое также входят Британия, Германия, Канада, США, Франция, Япония и Италия, выступил американский лидер. По мнению Андрея Кортунова, заявление о необходимости восстановить членство России в группе, вновь превратив ее из G7 в G8, свидетельствует о том, что глава Белого дома отдает себе отчет в трансформации геополитической обстановки.
Собеседник RTVI напомнил, что Москву включили в состав «большой восьмёрки» в конце 1990-х годов, потому что сочли, что Россия развивается в направлении либерально-демократической системы западного типа.
«А когда стало ясно, что Россия развивается в другом направлении, то вопрос об участии в этой группе, естественно, отпал. Наверное, даже если бы не было кризиса, связанного с Крымом, в 2014 году, Россия так или иначе бы выпала из G8», — пояснил эксперт.
Эксперт обратил внимание, что членство в G7 не предлагалось Индии, хотя эта страна позиционируется как «самая большая демократия мира». По мнению Кортунова, Нью-Дели не пригласили в «большую восьмёрку», так как она не «дотягивает» до западных стандартов либерально-демократического общества.
Собеседник RTVI уверен, что возвращение России в G8 не обсуждается Кремлем, власти страны не заинтересованы в членстве в объединении и отдают себе отчет, что даже если Трамп объявит о таком предложении, то другие страны «семерки» могут выступить против.
По словам Кортунова, для самого главы Белого дома такие форматы, как G7 и G20, не являются инструментами для продвижения интересов страны. Он предпочитает лоббировать потребности Штатов в ходе двусторонних переговоров. Эксперт обратил внимание, что именно так сейчас Белый дом решает вопросы с тарифами, ведет переговоры по другим вопросам с другими странами.
Напомним, возвращение России в «большую восьмерку» является одним из пунктов мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что не согласен с тем, чтобы Россия стала членом объединения.