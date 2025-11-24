Эксперт раскрыл, хочет ли РФ вернуться в G8 по приглашению Трампа

«А когда стало ясно, что Россия развивается в другом направлении, то вопрос об участии в этой группе, естественно, отпал. Наверное, даже если бы не было кризиса, связанного с Крымом, в 2014 году, Россия так или иначе бы выпала из G8», — пояснил эксперт.