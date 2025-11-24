Прошло пять лет с момента пожара, и только сейчас ты начал говорить о ТЭО, обещая старт в «худшем случае в 2027 году»? Это не худший случай, а позор, который показывает твоё полное безразличие к культуре. Ты ссылаешься на «руины» и «сложность», чтобы прикрыть собственное бездействие.