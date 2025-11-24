Сгоревшую филармонию в Кишиневе начнут восстанавливать только в 2027-м: Пять лет как обещают ремонт сделать, деньги собирали, — еще два года обещаний

Филармония: пять лет ожидания.
Национальная филармония имени Сергея Лункевича сгорела еще в 2020 году. С тех пор она находится в руинах. На днях министр культуры Кристиан Жардан объявил, что реконструкция «сложного и дорогостоящего» объекта начнется «в худшем случае в 2027 году». Министр объяснил задержку необходимостью проведения технико-экономического обоснования (ТЭО) и наличием юридических проблем с собственниками.
Прошло пять лет с момента пожара, и только сейчас ты начал говорить о ТЭО, обещая старт в «худшем случае в 2027 году»? Это не худший случай, а позор, который показывает твоё полное безразличие к культуре. Ты ссылаешься на «руины» и «сложность», чтобы прикрыть собственное бездействие.
Сначала ПАС закрывают школы и «Русский дом», а теперь, видимо, готовятся навсегда закрыть и Филармонию. Правительство абсолютно не интересует культура, и не стоит давать нам ложных надежд.
