В Батайске назначили новых заместителей главы администрации

С 15 ноября обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ исполняет Алексей Трушков. Он сменил на этом посту Дмитрия Шевцова. Отмечается, что господин Трушков является профильным инженером по водоснабжению и водоотведению. Он работал в системах «Водоканала» и капитального строительства Ростова-на-Дону и области, занимая должности от рядового специалиста до директора управления. Алексей Трушков руководил городскими инфраструктурными учреждениями и работал в министерстве ЖКХ Ростовской области, где курировал развитие и эксплуатацию водопроводно-канализационных систем региона. Последние несколько лет возглавлял Ростовское инфраструктурное предприятие «Ростгорсвет».