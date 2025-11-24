Выборы в парламент Гагаузии пройдут при вмешательстве Кишинева, заявил Влах

Нынешний состав парламента Гагаузии был выбран в 2021 году. Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Однако депутаты до сих пор не определились с датой их проведения, поскольку закон предусматривает утверждение выборов в апелляционной палате столицы Гагаузии — Комрате, которая была ликвидирована решением молдавских властей. По той же причине в Гагаузии отсутствует и ЦИК.