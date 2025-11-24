Вениамин Кондратьев потребовал обеспечить людей теплом и водой зимой

Губернатор особо отметил проблему перебоев с водой в Новороссийске, где 12 ноября произошёл крупный прорыв водопровода. Евгений Пергун заверил, что ситуация в городе на контроле; пока не решён вопрос с дефицитом воды, там действует мораторий на новое строительство многоквартирных домов. Вячеслав Шапошник добавил, что много обращений поступало также из Отрадненского и Успенского районов и из Горячего Ключа, сообщила пресс-служба краевой администрации.