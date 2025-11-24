Вениамин Кондратьев потребовал обеспечить людей теплом и водой зимой

На совещании по надёжности системы водоснабжения Вениамин Кондратьев заострил внимание на оперативном устранении аварий на коммунальных сетях. В мероприятии участвовали замгубернатора Евгений Пергун, врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.
— С начала 2025 года в мой адрес поступило порядка 4,5 тысячи обращений на низкое качество воды и перебои водоснабжения. Еще 19 тысяч сообщений зафиксировано в соцсетях Центром управления регионом, — сказал Вениамин Кондратьев.
Губернатор подчеркнул: зимний сезон — критичный период для коммунальных служб, поэтому уже сейчас нужно принять все меры, чтобы обеспечить людей и соцучреждения горячей водой и теплом. Он призвал подготовить резервы для быстрого устранения прорывов и восстановления подачи ресурсов.
— Все они полностью укомплектованы аварийным запасом оборудования и материалов. Всего на этих предприятиях насчитывается порядка 400 аварийно-восстановительных бригад, это более 2 тысяч человек и свыше 2,5 тысячи единиц спецтехники. Они готовы к устранению аварийных ситуаций в круглосуточном режиме, — сказал Евгений Пергун.
Губернатор особо отметил проблему перебоев с водой в Новороссийске, где 12 ноября произошёл крупный прорыв водопровода. Евгений Пергун заверил, что ситуация в городе на контроле; пока не решён вопрос с дефицитом воды, там действует мораторий на новое строительство многоквартирных домов. Вячеслав Шапошник добавил, что много обращений поступало также из Отрадненского и Успенского районов и из Горячего Ключа, сообщила пресс-служба краевой администрации.