Ушаков: Путин 25−27 ноября посетит Киргизию с госвизитом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит Киргизию с государственными визитом 25—27 ноября. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: Reuters

«Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней», — рассказал представитель Кремля. Он уточнил, что сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности запланирована в Бишкеке на 27 ноября.

