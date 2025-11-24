Ушаков: Путин 25−27 ноября посетит Киргизию с госвизитом

«Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней», — рассказал представитель Кремля. Он уточнил, что сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности запланирована в Бишкеке на 27 ноября.