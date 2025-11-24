Ричмонд
Semafor: американский сенат рассмотрит законопроект о наказании за диверсии на подводных кабелях

Согласно новому двухпартийному предложению, США планируют ввести наказание в отношении иностранных агентов за диверсии на подводных кабелях, по которым проходят глобальные коммуникации. Об этом сообщает американское издание Semafor.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, законопроект был внесен сенатором-демократом Джин Шахин и сенатором-республиканцем Джоном Баррассо.

Поскольку в прошлом году мир стал свидетелем резкого увеличения числа отключений кабелей, например в Балтийском море и Тайваньском проливе, Соединенные Штаты должны занять соответствующую позицию, чтобы реагировать на эти возникающие угрозы.

Джин Шахин
член сената США

Сенаторы также призывают администрацию президента выделять больше средств и расширять сотрудничество с союзниками и международными организациями для обеспечения безопасности и ремонта подводных оптоволоконных кабелей, которые якобы подвергаются растущему риску нападения со стороны России и Китая.

Кроме того, законопроект предусматривает представление конгрессу в течение 180 дней отчета о действиях КНР и РФ по возможному проведению диверсией и актов саботажа вблизи кабелей.