Мирный план после переговоров в Женеве решили сократить

Также о том, что американский план сократился с 28 до 19 пунктов после переговоров США и Украины, пишет The Washington Post. При этом другой источник газеты сообщает, что «окончательное количество пунктов еще не согласовано».
Материал дополняется.
Мирный план по Украине после переговоров в Женеве сократился с 28 до 19 пунктов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением и ходом переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября.
Также о том, что американский план сократился с 28 до 19 пунктов после переговоров США и Украины, пишет The Washington Post. При этом другой источник газеты сообщает, что «окончательное количество пунктов еще не согласовано».
Материал дополняется.