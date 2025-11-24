Ричмонд
Си Цзиньпин: Китай поддерживает все усилия для достижения мира на Украине

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай поддерживает все усилия в направлении достижения мира на Украине. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Надеется, что все стороны продолжат сокращать свои разногласия, как можно скорее достигнут справедливого, прочного и имеющего обязательную силу мирного соглашения для устранения коренных причин кризиса», — сказал китайский лидер.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше