«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Надеется, что все стороны продолжат сокращать свои разногласия, как можно скорее достигнут справедливого, прочного и имеющего обязательную силу мирного соглашения для устранения коренных причин кризиса», — сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин: Китай поддерживает все усилия для достижения мира на Украине
ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай поддерживает все усилия в направлении достижения мира на Украине. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.