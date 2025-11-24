Anadolu: Израиль совершает вылазки на бронетехнике в сирийскую Эль-Кунейтру

Согласно правительственным данным, с декабря 2024 года израильская армия нанесла более 1000 авиаударов по Сирии и более 400 трансграничных рейдов в южные провинции. После падения режима Башара Асада в конце 2024 года Израиль расширил территорию, оккупированную им на сирийских Голанских высотах, захватив демилитаризованную буферную зону в Эль-Кунейтре. Это нарушает Соглашение о разъединении с Сирией от 1974 года, напоминает Anadolu.