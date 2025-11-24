Anadolu: Израиль совершает вылазки на бронетехнике в сирийскую Эль-Кунейтру

В статье со ссылкой на государственный сирийский канал Al-Ikhbariya TV говорится, что израильские войска на двух танках и двух военных автомобилях продвинулись на восток к Таль аль-Ахмару с западной стороны и водрузили израильский флаг на этих высотах.
Кроме того, израильский патруль на шести автомобилях проник в деревни Бир-Аджам, Барика, а также в восточную и западную части Эс-Сувейды. Другая группа, используя три военных автомобиля, совершила налет на сирийские деревни Эйн-Зиван и Абу-Кубейс, утверждает турецкое агентство.
Ни израильская армия, ни сирийские власти пока не прокомментировали эту информацию.
В последнее время израильские вторжения в сирийскую провинцию Эль-Кунейтру активизировались.
Согласно правительственным данным, с декабря 2024 года израильская армия нанесла более 1000 авиаударов по Сирии и более 400 трансграничных рейдов в южные провинции. После падения режима Башара Асада в конце 2024 года Израиль расширил территорию, оккупированную им на сирийских Голанских высотах, захватив демилитаризованную буферную зону в Эль-Кунейтре. Это нарушает Соглашение о разъединении с Сирией от 1974 года, напоминает Anadolu.