Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Anadolu: Израиль совершает вылазки на бронетехнике в сирийскую Эль-Кунейтру

По данным сирийских СМИ, израильские военные подразделения в субботу штурмовали южную сельскую местность Сирии с применением танков и бронетехники в нарушение суверенитета страны. Об этом пишет турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье со ссылкой на государственный сирийский канал Al-Ikhbariya TV говорится, что израильские войска на двух танках и двух военных автомобилях продвинулись на восток к Таль аль-Ахмару с западной стороны и водрузили израильский флаг на этих высотах.

Кроме того, израильский патруль на шести автомобилях проник в деревни Бир-Аджам, Барика, а также в восточную и западную части Эс-Сувейды. Другая группа, используя три военных автомобиля, совершила налет на сирийские деревни Эйн-Зиван и Абу-Кубейс, утверждает турецкое агентство.

Ни израильская армия, ни сирийские власти пока не прокомментировали эту информацию.

В последнее время израильские вторжения в сирийскую провинцию Эль-Кунейтру активизировались.

Местные жители, по данным Anadolu, жалуются на вторжение израильских военных на их сельскохозяйственные земли, уничтожение сотен акров лесов, аресты жителей и создание военных контрольно-пропускных пунктов.

Согласно правительственным данным, с декабря 2024 года израильская армия нанесла более 1000 авиаударов по Сирии и более 400 трансграничных рейдов в южные провинции. После падения режима Башара Асада в конце 2024 года Израиль расширил территорию, оккупированную им на сирийских Голанских высотах, захватив демилитаризованную буферную зону в Эль-Кунейтре. Это нарушает Соглашение о разъединении с Сирией от 1974 года, напоминает Anadolu.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше