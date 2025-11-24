Насос ПАС: Правящая партия Молдовы перекачивает деньги из госбюджета в карманы коммерческих банков — просто, примитивно, но разрушительно для государства

Схема PAS по расхищению публичных средств через завышенные заимствования.
Настольная книга финансовой некомпетентности, возведённой в ранг государственной политики.
Наконец-то у нас появилось официальное название того, чем партия PAS занималась четыре года, но что никто не решался назвать открыто. Благодаря одному депутату PAS, который в редкий момент неосторожной откровенности публично признал то, что следовало бы спрятать глубоко в ящиках Министерства финансов, схема, в конце концов, стала явной.
Отныне этот механизм можно однозначно называть Схемой PAS. И высшая ирония состоит в том, что подтвердил её невольно именно депутат PAS, представивший схему публично, не осознавая серьёзности собственных заявлений.
Что представляет собой Схема PAS?
Просто, примитивно, но разрушительно для государственного бюджета:
1. Государство занимает деньги у банков под очень высокие проценты, сегодня около 9,4% годовых.
2. Теми же средствами государство формирует краткосрочные депозиты.
3. Однако по депозитам начисляются проценты в два-три раза ниже.
4. Разница в процентных ставках это прямой ущерб бюджету: десятки миллионов леев ежегодно, буквально выброшенные на ветер.
5. Банки выигрывают. Бюджет проигрывает. Государство платит дорого и получает дёшево.
Это эквивалентно хозяину, который берёт кредит под 10%, чтобы положить эти деньги на вклад под 3%. Любого нормального человека за такое высмеяли бы. Для PAS это называется «стратегией».
Как была раскрыта схема?
В течение четырёх лет механизм работал безупречно, своеобразная тихая процедура, с помощью которой PAS перекручивала государственный долг и подпитывала банковскую систему, ни разу не объяснив настоящих мотивов.
Пока не появился один депутат PAS. Хотел стать звездой. Хотел казаться визионером. И, по старой традиции тех, кто путает высокомерие с умом, сказал публично то, что следовало бы скрывать.
Он с гордостью заявил, что «впервые» государство размещает депозиты в НБМ. Он ожидал аплодисментов. Получил, по сути, саморазоблачение.
Как выглядит схема в цифрах?
В тот самый момент, когда депутат торжественно объяснял, что «нам не нужны деньги, поэтому мы размещаем их на депозитах», государство:
— заняло 2,5 млрд леев за один день,
— 4,7 млрд леев, всего за две недели,
— 42,4 млрд леев, с начала года.
И, чтобы ирония была полной, 80% этих средств идут на погашение старых долгов. Потому что PAS не имеет ресурсов даже для покрытия собственных прежних обязательств.
Все, абсолютно все старые долги покрываются новыми заимствованиями. И поверх этого финансового пожара депутат PAS добавляет ещё одну спичку: депозиты, сформированные за счёт дорогих кредитов.
Почему Схема PAS останется в истории?
Потому что редко можно увидеть власть, которая одновременно:
— массово занимает средства,
— платит рекордно высокие проценты последних лет,
— размещает эти деньги на низкодоходных депозитах,
— ежегодно теряет миллионы леев,
и при этом гордится тем, что «изобрела» нечто «революционное».
И весь механизм раскрыт человеком, который должен был скрывать его. Подтверждён, сам того не заметив, депутатом PAS, описавшим его публично.
Примитивная, но полностью работоспособная схема. Огромный, но стабильный ущерб. Саморазоблачение, достойное учебников.
Схема PAS: первая финансовая махинация, публично представленная её же авторами.
Данный анализ представляет собой обращение к компетентным государственным органам: Антикоррупционной прокуратуре, НАЦ, Счётной палате, с призывом проверить порядок управления государственными заимствованиями и депозитами, уровень процентов, выплачиваемых по ГЦБ и получаемых от размещений, а также ежегодные убытки, причинённые этим механизмом. Необходимо установить ответственность лиц, нанесящих ущерб публичному бюджету — заключил Филат.
