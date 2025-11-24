Насос ПАС: Правящая партия Молдовы перекачивает деньги из госбюджета в карманы коммерческих банков — просто, примитивно, но разрушительно для государства

Наконец-то у нас появилось официальное название того, чем партия PAS занималась четыре года, но что никто не решался назвать открыто. Благодаря одному депутату PAS, который в редкий момент неосторожной откровенности публично признал то, что следовало бы спрятать глубоко в ящиках Министерства финансов, схема, в конце концов, стала явной.