Пункт о разморозке активов России убрали из мирного плана по Украине

По словам собеседников Bloomberg, европейские чиновники выразили оптимизм в связи с тем, что в последней версии проекта больше не упоминается возможное выделение $100 млрд из замороженных российских активов на восстановление Украины. Также предложение предусматривало, что Вашингтон будет получать 50% прибыли с этого, а неиспользованные замороженные активы будут направляться в американо-российский инвестиционный фонд.