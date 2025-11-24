Лукашенко назвал украинский конфликт тягомотиной, которая скоро закончится

«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.