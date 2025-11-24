Умерла народная артистка России Лилия Юдина

Актриса родилась в 1929 году, в 1951-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего была принята в труппу Малого театра. Среди десятков ее ролей — Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Б. Шоу, Саша в «Иванове» А. Чехова, Софья и Наталья Дмитриевна в «Горе от ума» А. Грибоедова и многие другие.