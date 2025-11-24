Умерла народная артистка России Лилия Юдина

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка России актриса театра и кино Лилия Юдина скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщает ТАСС.
На сцене Государственного академического Малого театра России она выступала с 1953 года, всего она исполнила здесь более 50 ролей. В Малом театре подчеркнули, что всегда будут испытывать гордость за столь долгую работу Юдиной на их сцене.
«Скончалась Лилия Витальевна Юдина — народная артистка России, одна из ярчайших звезд отечественного театра и кино», — говорится в сообщении театра.
Там также уточнили, что артистка скончалась 23 ноября. Прощание с Лилией Юдиной состоится 27 ноября в храме Воскресения Словущего в Москве.
Актриса родилась в 1929 году, в 1951-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего была принята в труппу Малого театра. Среди десятков ее ролей — Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Б. Шоу, Саша в «Иванове» А. Чехова, Софья и Наталья Дмитриевна в «Горе от ума» А. Грибоедова и многие другие.
В кино Юдина дебютировала в 1952 году, исполнив роль Панночки в экранизации повести Н. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». Среди других ее работ — фильмы «Опасные тропы» (1954), «Ярость» (1965), «Чайковский» (1970). Всего в фильмографии артистки более двух десятков ролей.
В 1974 году актрисе было присвоено звание народной артистки РСФСР. В разные годы Юдина была награждена орденами Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. В 2005 году отмечена благодарностью президента России. -0-