Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о «космическом» ударе России по Западу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Намерение «Роскосмоса» запустить четыре основных модуля для новой космической станции в ближайшие годы знаменует собой новый виток космической гонки, считает старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.

Источник: Роскосмос

«Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона — ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», — говорится в публикации.

По мнению автора материала, новая станция указывает на значительные изменения в космической стратегии России, направленные на усиление собственного контроля и уменьшение зависимости от международных партнеров.

«В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно полагаться на устаревающую МКС под началом США. Большое наклонение орбиты новой станции и ее возможности для наблюдения и разведки придают ей стратегическую важность для России», — добавил Вайхерт.

Россия ведет проектирование Российской орбитальной космической станции, которая, как ожидается, позволит продолжить пилотируемую программу после окончания полета МКС. Пуск первого модуля запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.

МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны — участницы проекта — до 2030 года.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, перспективная российская орбитальная станция станет «станцией подскока» к Луне.