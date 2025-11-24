СМИ сообщили о «космическом» ударе России по Западу

«Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона — ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», — говорится в публикации.
По мнению автора материала, новая станция указывает на значительные изменения в космической стратегии России, направленные на усиление собственного контроля и уменьшение зависимости от международных партнеров.
«В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно полагаться на устаревающую МКС под началом США. Большое наклонение орбиты новой станции и ее возможности для наблюдения и разведки придают ей стратегическую важность для России», — добавил Вайхерт.
Россия ведет проектирование Российской орбитальной космической станции, которая, как ожидается, позволит продолжить пилотируемую программу после окончания полета МКС. Пуск первого модуля запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны — участницы проекта — до 2030 года.
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, перспективная российская орбитальная станция станет «станцией подскока» к Луне.