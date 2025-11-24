СМИ сообщили о «космическом» ударе России по Западу

МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны — участницы проекта — до 2030 года.