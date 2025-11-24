Ушаков: американский план будет дорабатываться Россией, Украиной, США и Европой

«Нам передали же какой-то проект, который обсуждается. И, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и, наверняка, с украинской стороны, и с американской, и с европейской. Это же серьезный очень вопрос. Но пока, как я сказал, его обсуждение с нами никто не вел», — сообщил помощник президента РФ.