Ушаков: американский план будет дорабатываться Россией, Украиной, США и Европой

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект американского плана по Украине будет подвергаться переработке и модификации со стороны и России, и Украины, и США, и Европы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Нам передали же какой-то проект, который обсуждается. И, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и, наверняка, с украинской стороны, и с американской, и с европейской. Это же серьезный очень вопрос. Но пока, как я сказал, его обсуждение с нами никто не вел», — сообщил помощник президента РФ.
Ушаков отметил, что сейчас «гуляет» много других вариантов плана урегулирования, помимо того плана США, с которым ознакомилась российская сторона.
«Господин (госсекретарь США Марко. — Прим. БЕЛТА) Рубио объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего, плюс очень много разных домыслов, непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что видели, то, что нам передали по соответствующим каналам», — сказал Ушаков журналистам.
План США по разрешению украинского кризиса из 28 пунктов был опубликован в СМИ в ночь на 21 ноября. В Белом доме сообщали, что план был подготовлен при консультации с представителями России и Украины. Согласно американскому мирному плану, Киев должен согласиться на крупные территориальные уступки. Взамен он получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена, на территории страны запретят размещение иностранных войск. Новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России. -0-