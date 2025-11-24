Ричмонд
Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии

Представителей Армении не будет на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. На саммите планируется обсудить проблемы международной и региональной безопасности, добавил он.

Источник: Reuters

«Что касается Армении, то эта сторона участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов», — сказал Юрий Ушаков журналистам.

Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года. В июне армянский МИД заявил, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Кремль назвал решение о выходе из организации суверенным правом республики.

