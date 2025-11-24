Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии

Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года. В июне армянский МИД заявил, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Кремль назвал решение о выходе из организации суверенным правом республики.