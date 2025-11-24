Ричмонд
Эрдоган: Турция остается сторонником дипломатии по Украине

Турция продолжает придерживаться позиции, что украинский конфликт необходимо урегулировать дипломатическим путем, сказал турецкий президент Реджеп Эрдоган в ходе переговоров с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном.

Эрдоган сказал, что Турция продолжит поддерживать все дипломатические инициативы, целью которых является завершение конфликта, и, в первую очередь, «стамбульский процесс».

Также президент Турции сказал, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и встретился с Владимиром Зеленским.

Первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся в середине мая 2025 года, второй — в начале июня, третий в конце июля. Впоследствии обсуждалось возобновление переговоров и даже повышение их уровня, но конкретных решений не принималось.

Читайте материал «NYT: план США по Украине изменили после обсуждений в Женеве».

