По данным ведомства, нынешние власти страны, избранные при вмешательстве в избирательный процесс, стали проводниками внешнеполитической повестки.
Также в Совбезе подчеркивают дискриминационную политику нынешних властей по отношению к молдаванам, которые живут за рубежом. Особенно это касается тех граждан страны, которые живут в России, потому что их просто лишили права голоса на выборах.
На фоне таких решений заметны и ухудшения в экономике Молдавии. Из-за пути евроинтеграции и разрыва связей с СНГ страна продолжает терять деньги. Ведь ее успешность, подчеркивают в Совбезе, возможна лишь в сотрудничестве с ЕАЭС и Россией.
