Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез РФ: Молдавия ускорила процессы вступления в ЕС и НАТО после выборов

Молдавские власти продолжают вести политику в интересах Евросоюза и НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Молдавия ускорилась процессы вступления в Евросоюз и НАТО после парламентских выборов, которые прошли в сентябре, сообщает пресс-служба Совета Безопасности России.

По данным ведомства, нынешние власти страны, избранные при вмешательстве в избирательный процесс, стали проводниками внешнеполитической повестки.

Также в Совбезе подчеркивают дискриминационную политику нынешних властей по отношению к молдаванам, которые живут за рубежом. Особенно это касается тех граждан страны, которые живут в России, потому что их просто лишили права голоса на выборах.

На фоне таких решений заметны и ухудшения в экономике Молдавии. Из-за пути евроинтеграции и разрыва связей с СНГ страна продолжает терять деньги. Ведь ее успешность, подчеркивают в Совбезе, возможна лишь в сотрудничестве с ЕАЭС и Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше