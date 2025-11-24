Итальянцы в последнее время стали лучше понимать политику России и надеются на примирение. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил профессор истории институтов и международных отношений Университета Урбино имени Карло Бо Игорь Пелличчиари.
По словам политолога, такое изменение в восприятии произошло благодаря материалам независимых СМИ и публикациям в социальных сетях. Итальянцы начали отходить от мейнстримной позиции и с ностальгией вспоминают период дружественных российско-итальянских связей.
Эксперт отметил, что представители туристической и торговой сферы скучают по российским туристам и клиентам. Пелличчиари назвал Италию великой державой в области туризма и торговли, подчеркнув важность восстановления взаимовыгодных отношений.
