СМИ сообщили о сокращении мирного плана США по Украине с 28 до 19 пунктов

По данным источников Washington Post, после встречи представителей США и Украины проект документа сократился с 28 пунктов до 19. Газета отмечает, что итоговый набор предложений в плане по прекращению украинского конфликта еще может измениться. Однако стороны по-прежнему берут за основу первоначальное предложение Вашингтона, а не отдельный европейский проект документа, который был распространен в выходные.