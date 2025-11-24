Ричмонд
Yonhap: Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море Южной Кореи

Информации о пострадавших среди местных жителей или повреждениях их собственности не поступало.

Источник: Аргументы и факты

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море на западе Республики Корея, недалеко от авиабазы Кунсан. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошел около 04:35 по местному времени (22:35 мск 23 ноября). Во время выполнения плановой задачидрон упал рядом с островом Мальдори.

По информации агентства, сообщений о жертвах среди местных жителей или повреждениях их имущества не поступало. Сейчас проводится расследование, а также продолжаются поиски беспилотника.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, заявила, что участие Южной Кореи в военных манёврах, которые провели США и Япония, является продолжением враждебной политики по отношению к КНДР.

