FT: окружение Зеленского отговаривает его от визита в Вашингтон

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако в ходе встречи между ним и Дональдом Трампом произошла словесная перепалка. Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, соглашение не было подписано.