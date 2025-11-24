FT: окружение Зеленского отговаривает его от визита в Вашингтон

Окружение Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, поскольку опасается новой ссоры с лидером США Дональдом Трампом, пишет Financial Times.
По данным издания, некоторые в окружении Владимира Зеленского посоветовали ему остаться на Украине, чтобы избежать риска новой перепалки, которая могла бы подорвать ход мирных переговоров.
При этом, как отмечает издание, пока непонятно, хочет ли Дональд Трамп получить подпись Владимира Зеленского под его мирным планом как знак одобрения соответствующей инициативы.
Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако в ходе встречи между ним и Дональдом Трампом произошла словесная перепалка. Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, соглашение не было подписано.
Ранее появилась информация, что мирный план по Украине, который обсуждали на переговорах в Женеве, сократили с 28 до 19 пунктов.