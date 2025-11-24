Эксперт Тихонов рассказал, стоит ли России возобновлять зерновую сделку

Россия давно выстроила свою логистику по экспорту зерна. Страна продает более 70% этого и другого продовольствия в дружественные страны и ведет расчеты в национальных валютах. Об этом заявил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с «Российской газетой».
Он прокомментировал планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки.
По мнению Тихонова, возобновление сделки могло бы быть интересно только при предоставлении преференций. Для мирового рынка возможное восстановление соглашения также не принесет изменений, поскольку российское зерно и так беспрепятственно экспортируется.
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавил, что текущие сложности с экспортом связаны с перенасыщенностью мирового рынка, крепким рублем и засухой в южных регионах России, а не с отсутствием зерновой сделки.
Ранее Владимир Путин напомнил, как Европа забирала зерно у нуждающихся стран.