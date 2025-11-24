Ричмонд
Переговоры в Женеве были под угрозой срыва из-за напряжения между Киевом и США

Переговоры США и Украины в Женеве оказались на грани срыва из-за напряженной атмосферы в начале встречи.

Переговоры США и Украины в Женеве оказались на грани срыва из-за напряженной атмосферы в начале встречи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу.

«Хотя переговоры и закончились на позитивной ноте, Кислица заявил, что их началу угрожал провал, описав настроения в Женеве как “очень напряженные” — говорится в публикации издания.

По словам украинского дипломата, в первые часы встречи успех переговоров «висел на волоске». Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и госсекретарю США Марко Рубио потребовалось около двух часов, чтобы снизить накал страстей и вернуть дискуссию в конструктивное русло.

Ранее СМИ сообщили, что из мирного плана убрали пункт о разморозке российских активов.

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
