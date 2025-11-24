Переговоры в Женеве были под угрозой срыва из-за напряжения между Киевом и США

Переговоры США и Украины в Женеве оказались на грани срыва из-за напряженной атмосферы в начале встречи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу.
«Хотя переговоры и закончились на позитивной ноте, Кислица заявил, что их началу угрожал провал, описав настроения в Женеве как “очень напряженные” — говорится в публикации издания.
По словам украинского дипломата, в первые часы встречи успех переговоров «висел на волоске». Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и госсекретарю США Марко Рубио потребовалось около двух часов, чтобы снизить накал страстей и вернуть дискуссию в конструктивное русло.
Ранее СМИ сообщили, что из мирного плана убрали пункт о разморозке российских активов.
