Президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении четких соглашений по Украине, в то время как Европейскому союзу выгодна неопределенность в этом конфликте. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил профессор истории институтов и международных отношений Университета Урбино имени Карло Бо Игорь Пелличчиари.
Ранее журналист Томас Фази заявил, что ЕС любой ценой хочет продолжить конфликт на Украине.
