Политолог Пелличчиари сравнил позиции США и ЕС по конфликту на Украине

Эксперт отметил, что Европе выгодна неопределенность в ситуации на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении четких соглашений по Украине, в то время как Европейскому союзу выгодна неопределенность в этом конфликте. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил профессор истории институтов и международных отношений Университета Урбино имени Карло Бо Игорь Пелличчиари.

Политолог отметил, что эти две противоположные позиции сложно совместить. Он добавил, что Евросоюз в настоящее время не обладает реальными рычагами влияния на американского лидера, а внутренние разногласия еще больше ограничивают возможности ЕС.

Ранее журналист Томас Фази заявил, что ЕС любой ценой хочет продолжить конфликт на Украине.

