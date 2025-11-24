Политолог Пелличчиари сравнил позиции США и ЕС по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении четких соглашений по Украине, в то время как Европейскому союзу выгодна неопределенность в этом конфликте. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил профессор истории институтов и международных отношений Университета Урбино имени Карло Бо Игорь Пелличчиари.