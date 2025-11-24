Ричмонд
Польша вызвала посла Израиля из-за скандала с «Яд Вашем»

Институт «Яд Вашем» заявил, что Польша была первой страной, где евреям было приказано носить нарукавную повязку с звездой Давида для их изоляции.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля Яакова Финкельштейна после обвинений, выдвинутых институтом «Яд Вашем» по поводу преследования евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский на платформе Х*.

23 ноября институт «Яд Вашем» опубликовал пост, в котором утверждается, что Польша стала первой страной, где евреям было предписано носить отличительный знак — нарукавную повязку с звездой Давида, чтобы изолировать их от остального населения.

Сикорский отметил, что, поскольку этот вводящий в заблуждение пост не был удален, он принял решение вызвать посла Израиля в МИД Польши для разъяснений.

Ранее сообщалось, что в немецком Фленсбурге на витрине магазина появилась табличка с антисемитской надписью: «Евреям здесь запрещено находиться! Ничего личного, даже антисемитизма».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.