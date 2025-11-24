Польша вызвала посла Израиля из-за скандала с «Яд Вашем»

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля Яакова Финкельштейна после обвинений, выдвинутых институтом «Яд Вашем» по поводу преследования евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский на платформе Х*.