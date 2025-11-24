Польша вызвала посла Израиля из-за скандала с «Яд Вашем»

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля Яакова Финкельштейна после обвинений, выдвинутых институтом «Яд Вашем» по поводу преследования евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский на платформе Х*.
23 ноября институт «Яд Вашем» опубликовал пост, в котором утверждается, что Польша стала первой страной, где евреям было предписано носить отличительный знак — нарукавную повязку с звездой Давида, чтобы изолировать их от остального населения.
Сикорский отметил, что, поскольку этот вводящий в заблуждение пост не был удален, он принял решение вызвать посла Израиля в МИД Польши для разъяснений.
Ранее сообщалось, что в немецком Фленсбурге на витрине магазина появилась табличка с антисемитской надписью: «Евреям здесь запрещено находиться! Ничего личного, даже антисемитизма».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.