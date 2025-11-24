Политолог Аграновский оценил заявление Лукашенко о скором окончании СВО

Эксперт пояснил, что Запад продолжает делать вид, будто не понимает причин конфликта, или действительно их не понимает. Он отметил, что даже предложения президента США Дональда Трампа, являются более реалистичными, чем предыдущие инициативы, но все еще далеки от обеспечения реальной безопасности России.