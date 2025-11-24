Украинский конфликт не завершится в ближайшее время, поскольку его причины до сих пор не устранены. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский, комментируя заявление Александра Лукашенко о скором окончании «тягомотины» на Украине.
Эксперт пояснил, что Запад продолжает делать вид, будто не понимает причин конфликта, или действительно их не понимает. Он отметил, что даже предложения президента США Дональда Трампа, являются более реалистичными, чем предыдущие инициативы, но все еще далеки от обеспечения реальной безопасности России.
Аграновский подчеркнул, что ситуация усугубляется наличием враждебного режима у границ России, который доказал свою решимость в отстаивании конфронтационного курса. Специальная военная операция не будет завершена до тех пор, пока эта угроза не будет устранена, заключил эксперт.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро завершится.