Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости России сделать следующий шаг в украинском мирном процессе демонстрирует некую недобросовестность со стороны политика. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Парламентарий заявил, что позиция России относительно готовности к переговорам давно известна и неоднократно озвучивалась. Он подчеркнул, что к диалогу не готова украинская сторона, а последнее заявление президента РФ Владимира Путина вновь подтвердило открытость Москвы к обсуждению ситуации.
Новиков отметил, что начинать переговоры необходимо с вопроса коллективной безопасности и создания условий для долгосрочного мира в Европе, а не с временного перемирия, как это было с Минскими соглашениями.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что быстрое завершение украинского конфликта маловероятно.