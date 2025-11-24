Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на призыв Мерца к России

Ранее канцлер ФРГ призвал РФ сделать следующий шаг в мирном процессе по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости России сделать следующий шаг в украинском мирном процессе демонстрирует некую недобросовестность со стороны политика. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий заявил, что позиция России относительно готовности к переговорам давно известна и неоднократно озвучивалась. Он подчеркнул, что к диалогу не готова украинская сторона, а последнее заявление президента РФ Владимира Путина вновь подтвердило открытость Москвы к обсуждению ситуации.

Новиков отметил, что начинать переговоры необходимо с вопроса коллективной безопасности и создания условий для долгосрочного мира в Европе, а не с временного перемирия, как это было с Минскими соглашениями.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что быстрое завершение украинского конфликта маловероятно.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше