В Молдавии заявили, что контрабанда ПЗРК подорвет доверие ЕС

Как отметил экс-глава минюста Фадей Нагачевский, власти страны пытаются смягчить удар от случившегося.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский выразил мнение, что инцидент с контрабандой ПЗРК на границе с Румынией нанес репутационный удар республике. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый в Молдове».

«Власти должны понять, что сейчас не так важно, какая будет реакция внутри страны, их должно волновать, какая будет внешняя реакция после этой ситуации», — сказал Фадей Нагачевский.

Как отметил экс-глава минюста, в результате данного инцидента Молдавия может потерять доверие со стороны европейских и американских партнеров. Кроме того, он указал, что власти страны пытаются предоставить различные версии произошедшего на границе с Румынией, рассчитывая, что это поможет им смягчить удар от случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что в грузовике, задержанном на границе Молдавии и Румынии, румынские пограничники обнаружили семь ПЗРК Stinger, вероятно, ранее переданные Киеву.