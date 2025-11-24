В Молдавии заявили, что контрабанда ПЗРК подорвет доверие ЕС

Бывший министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский выразил мнение, что инцидент с контрабандой ПЗРК на границе с Румынией нанес репутационный удар республике. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый в Молдове».
«Власти должны понять, что сейчас не так важно, какая будет реакция внутри страны, их должно волновать, какая будет внешняя реакция после этой ситуации», — сказал Фадей Нагачевский.
Как отметил экс-глава минюста, в результате данного инцидента Молдавия может потерять доверие со стороны европейских и американских партнеров. Кроме того, он указал, что власти страны пытаются предоставить различные версии произошедшего на границе с Румынией, рассчитывая, что это поможет им смягчить удар от случившегося.
Напомним, ранее стало известно, что в грузовике, задержанном на границе Молдавии и Румынии, румынские пограничники обнаружили семь ПЗРК Stinger, вероятно, ранее переданные Киеву.