В Молдавии заявили, что контрабанда ПЗРК подорвет доверие ЕС

Как отметил экс-глава минюста, в результате данного инцидента Молдавия может потерять доверие со стороны европейских и американских партнеров. Кроме того, он указал, что власти страны пытаются предоставить различные версии произошедшего на границе с Румынией, рассчитывая, что это поможет им смягчить удар от случившегося.