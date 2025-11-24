Ричмонд
Премьер Нидерландов Схоф заявил об отсутствии у Европы плана по Украине

Дик Схоф заявил, что мирный план США по Украине «существенно скорректировали».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что у стран Европы никакого «альтернативного плана» по урегулированию на Украине нет, пишет Algemeen Dagblad.

«Альтернативного плана не существует», — заявил Дик Схоф.

При этом, по его словам, первоначальный план США, который состоял из 28 пунктов, «существенно скорректировали».

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия разработали план по украинскому урегулированию в ответ на мирное предложение США. В частности, как утверждалось, он включает в себя пункт о вероятном вступлении Украины в НАТО.

