Австрийский лидер высказал пожелание относительно украинского конфликта

Австрия приветствует любые инициативы, целью которых является урегулирование украинского конфликта, сказал руководитель страны Кристиан Штокер.

Австрия приветствует любые инициативы, целью которых является урегулирование украинского конфликта, сказал руководитель страны Кристиан Штокер. Также он заявил, что, по его мнению, Евросоюз должен участвовать в соответствующих переговорах.

Штокер объяснил свое пожелание тем, что в ходе переговоров речь, по его выражению, будет идти о «безопасности континента».

23 ноября в Женеве состоялась встреча американской и украинской делегации при участии представителей Великобритании, ФРГ и Франции. Ряд СМИ утверждает, что по итогам переговоров проект урегулирования украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, претерпел изменения.

Читайте материал «NYT: план США по Украине изменили после обсуждений в Женеве».

