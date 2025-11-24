На вокзалах Германии происходит более тысячи преступлений в сутки

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокзалы в Германии становятся все менее безопасными, здесь фиксируют более тысячи преступлений в сутки. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Новый отчет федеральной полиции показал, что в 2024 году на 5,7 тыс. станциях и в поездах по всей Германии зафиксировано почти 382 тыс. преступлений. Таким образом, ежедневно здесь происходит более тысячи преступлений.
В частности, наблюдается всплеск сексуальных преступлений, таких как домогательства, изнасилования и преступления против несовершеннолетних. Их число в прошлом году выросло на 19,2% — до 2262 случаев.
Растет также число нападений на сотрудников полиции. В 2024 году зафиксировано 2230 нападений, что на 10% больше, чем годом ранее. Авторы отчета отмечают, что от всплеска преступности страдают не только крупные города, но и небольшие станции. -0-