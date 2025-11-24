Bloomberg: из мирного плана Трампа убрали пункт о замороженных активах РФ

В обновлённой версии мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта исключили положение об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, отмечая, что европейские союзники «выразили оптимизм» в связи с этим изменением.