Bloomberg: из мирного плана Трампа убрали пункт о замороженных активах РФ

В обновлённой версии мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта исключили положение об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, отмечая, что европейские союзники «выразили оптимизм» в связи с этим изменением.
Ранее предполагалось, что 100 млрд долларов из замороженных активов РФ будут направлены на финансирование возглавляемых США программ по восстановлению Украины, при этом Вашингтон рассчитывал получить 50% прибыли от этой схемы. Остальные средства планировалось вложить в совместный американо-российский инвестиционный фонд.
По данным источника, советникам лидеров стран ЕС по национальной безопасности удалось добиться «значительного прогресса» в переговорах. Изначальный план был упрощён до набора ключевых пунктов, необходимых для немедленного прекращения огня. Некоторые спорные положения, включая вопрос с активами, временно исключили из текста. Эти детали намерены обсудить в ходе следующих этапов переговоров.
Ранее издание Financial Times писало, что мирный план Трампа по Украине сократили с 28 до 19 пунктов.