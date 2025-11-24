Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп обсудил с Си Цзиньпином отношения Украины и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином отношения Украины и России.

Источник: Reuters

«У меня только что состоялся очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем, включая отношения Украины и России, фентанил, сою и другую сельскохозяйственную продукцию», — написал Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина в апреле 2026 года, а ответный визит в США председатель КНР сделает позже в следующем году.

Отношения США и Китая чрезвычайно прочные, написал Дональд Трамп. Он добавил, что договорился с Си Цзиньпином поддерживать частые контакты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше