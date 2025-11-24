Трамп раскрыл тему беседы с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры США и Китая

Напомним, что на прошлой неделе администрация Белого дома объявила об окончании разработки нового плана по завершению конфликта на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Кремль уже ознакомлен с одной из версий американского мирного проекта. Он уточнил, что данный вариант во многом удовлетворяет Москву.