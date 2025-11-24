Трамп раскрыл тему беседы с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что обговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином тему украинского кризиса. О деталях беседы с китайским лидером Трамп сообщил на личной странице в соцсети Truth Social.
В публикации глава Белого дома отметил, что разговор с Си Цзиньпином прошел весьма продуктивно и хорошо.
«Мы обсудили много вопросов, включая Украину и Россию», — следует из поста Трампа.
В конце он добавил, что им удалось согласовать государственные визиты в обе страны. Трамп уточнил, что ожидает Си Цзиньпина в Штатах в 2026 году.
Напомним, что на прошлой неделе администрация Белого дома объявила об окончании разработки нового плана по завершению конфликта на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Кремль уже ознакомлен с одной из версий американского мирного проекта. Он уточнил, что данный вариант во многом удовлетворяет Москву.