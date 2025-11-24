Ричмонд
Трамп и Си Цзиньпин договорились обменяться государственными визитами

Трамп посетит Китай в апреле, а Си Цзиньпин нанесет ответный визит в США в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в 2026 году. Как сообщил глава Белого дома в личном аккаунте в соцсети Truth Social, визит в Пекин может состояться в апреле.

«Президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле и я принял это приглашение», — написал президент США.

Трамп заявил, что Си Цзиньпин также посетит с государственным визитом США в 2026 году. Американский лидер рассказал, что политики договорились поддерживать частые контакты, отметив их важность в контексте двусторонних отношений.

Ранее KP.RU сообщал, что главы США и Китая провели телефонный разговор в понедельник, 24 ноября. Во время контактов лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и урегулирование конфликта.

