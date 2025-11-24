Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в апреле

Как отметил глава Белого дома, после его поездки в Китай состоится государственный визит Си Цзиньпина в США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Пекин в следующем году. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле и я принял это приглашение», — говорится в публикации Трампа.

Как отметил глава Белого дома, после его поездки в Китай состоится государственный визит Си Цзиньпина в США.

Он также указал, что с председателем КНР им удалось добиться значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность организовать переговоры с участием США, России и Китая, на которых можно было бы обсудить снижение ядерных потенциалов.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше