Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в апреле

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Пекин в следующем году. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле и я принял это приглашение», — говорится в публикации Трампа.
Как отметил глава Белого дома, после его поездки в Китай состоится государственный визит Си Цзиньпина в США.
Он также указал, что с председателем КНР им удалось добиться значительного прогресса в обсуждении двусторонних соглашений.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность организовать переговоры с участием США, России и Китая, на которых можно было бы обсудить снижение ядерных потенциалов.