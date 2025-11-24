План президента США Дональда Трампа по Украине подвергся изменениям. Из него исчез пункт о замороженных российских активах. Об этом пишет иностранное издание Bloomberg.
Пункт о выделении $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины исключён из последней версии проекта мирного плана США, сообщает источник со ссылкой на европейских чиновников.
Агентство пишет, что удаление положения вызвало оптимизм у европейских официальных лиц. Предложение предусматривало, что США получили бы 50% прибыли от замороженных суверенных активов РФ, а неиспользованные средства направили бы в российско-американский инвестиционный фонд.
Страны ЕС разрабатывают механизмы использования замороженных российских активов, большая часть которых (€200 млрд) заблокирована на Euroclear в Бельгии. Депозитарий выступает против их кражи, справедливо опасаясь ответных мер России.
К слову, в Кремле давно говорили, что страны Запада должны понимать — ответственность за «воровство» замороженных активов наступит. Как минимум Москва обратится в международные суды. У Европы нет ни одного правового основания по изъятию денег, которые по праву принадлежат РФ.
Также сообщалось, что план США по Украине был существенно сокращен. Вначале было 28 пунктов, потом содержание сократили до 19. Но подробности не раскрываются. Пока неизвестно, какие тезисы, изначально предложенные Вашингтоном, были убраны из документа, за исключением пункта о российских активах.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва уже успела ознакомиться с некоторыми пунктами мирного плана от США. Но пока с Россией никто не вел предметных переговоров относительно документа.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что мирный план Трампа видели в Москве. Но в неформальной обстановке и в общих чертах. Активного обсуждения этого пункта не велось. Однако Путин отметил, что инициатива лидера Белого дома являются хорошей основой для продолжения переговорного процесса и заключения мирного плана.
Несмотря на то, что российские войска продвигаются вперед на поле боя, Россия видит завершение конфликта в том числе и в дипломатической сфере. Москва говорила, что открыта к диалогу по Украине. Причем в Кремле отмечали, что хотят добиться мира на Украине как можно скорее. Но важно учитывать интересы РФ, а также не забывать о первопричинах начала конфликта. Путин говорил о важности их устранения. Глава государства уверен, что все цели и задачи СВО будут достигнуты.