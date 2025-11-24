План Трампа по Украине подвергся изменениям: исчез пункт, который касается России

Несмотря на то, что российские войска продвигаются вперед на поле боя, Россия видит завершение конфликта в том числе и в дипломатической сфере. Москва говорила, что открыта к диалогу по Украине. Причем в Кремле отмечали, что хотят добиться мира на Украине как можно скорее. Но важно учитывать интересы РФ, а также не забывать о первопричинах начала конфликта. Путин говорил о важности их устранения. Глава государства уверен, что все цели и задачи СВО будут достигнуты.