Безруков попытался оправдаться за слова об Узбекистане — видео

Актер Сергей Безруков выпустил видеообращение, чтобы отреагировать на бурное обсуждение его недавних слов в соцсетях. По его словам, он не планировал что-то объяснять, но большой поток комментариев и разные толкования заставили его высказаться.

Источник: Курсив

Актер отметил, что увидел в Сети негативные отклики, которые появились из-за того, что часть пользователей восприняла его историю как шутку над узбекским языком или народом. Безруков подчеркнул, что такого умысла не было. Он лишь пересказал случай, произошедший с ним четыре года назад в Ташкенте.

Речь шла о том, как он поздним вечером пришел возложить цветы к памятнику Татьяны Есениной, и ради этого ему открыли кладбище ночью. По словам актера, он всегда рассказывал этот эпизод в ироничной и доброжелательной манере — и раньше он не вызывал негативной реакции ни в России, ни в Узбекистане.

Безруков отдельно отметил свое теплое отношение к Узбекистану, подчеркнул, что хорошо знает, как его там принимают, и сам отвечает взаимностью. Он также напомнил о популярности своих персонажей и о многолетней дружбе с артистом Махмудовым.

В конце обращения актер призвал зрителей сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и не спешить с выводами.

Напомним, интервью Безрукова по итогам визита в Узбекистан вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Узбекский аудитории не понравилось, как актер спародировал речь местного жителя.