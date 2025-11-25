Безруков попытался оправдаться за слова об Узбекистане — видео

Актер отметил, что увидел в Сети негативные отклики, которые появились из-за того, что часть пользователей восприняла его историю как шутку над узбекским языком или народом. Безруков подчеркнул, что такого умысла не было. Он лишь пересказал случай, произошедший с ним четыре года назад в Ташкенте.
Речь шла о том, как он поздним вечером пришел возложить цветы к памятнику Татьяны Есениной, и ради этого ему открыли кладбище ночью. По словам актера, он всегда рассказывал этот эпизод в ироничной и доброжелательной манере — и раньше он не вызывал негативной реакции ни в России, ни в Узбекистане.
Безруков отдельно отметил свое теплое отношение к Узбекистану, подчеркнул, что хорошо знает, как его там принимают, и сам отвечает взаимностью. Он также напомнил о популярности своих персонажей и о многолетней дружбе с артистом Махмудовым.
В конце обращения актер призвал зрителей сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и не спешить с выводами.
Напомним, интервью Безрукова по итогам визита в Узбекистан вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Узбекский аудитории не понравилось, как актер спародировал речь местного жителя.