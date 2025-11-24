Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт по нацбезопасности Тищенко сказал, что произойдет в случае нападения на Беларусь извне

Эксперт в нацбезопасности сказал, что будет в случае нападения на Беларусь извне.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко сказал в эфире телеканала СТВ, что произойдет в случае нападения на Беларусь извне.

«Первое, конечно же, сработает Союзное государство, но ОДКБ обязательно подключится, если будет нападение на Беларусь извне», — ответил Тищенко на вопрос о роли Организации Договора о коллективной безопасности в гипотетической ситуации, которая может затронуть Беларусь.

Более того: Тищенко заметил, что «все придут, кому надо».

«И сомневаться в этом вопросе не стоит. Потому что если завтра пойдут куда-нибудь, с точки зрения ОДКБ, с другой стороны, то опять же все подключатся. Я бы не исключал вообще вот этот вопрос. Потому что коллективная безопасность и подразумевает коллективное участие в решении проблем», — заметил спикер.

Александр Тищенко напомнил, что Запад столкнулся с крупной неожиданностью, когда «Казахстан был спасен именно этой организацией».

«Да, сыграли определенную ключевую роль Россия и Беларусь, но тем не менее все остальные-то подключились. Здесь самое главное, кто будет триггером в этом решении. И я думаю, что в любом случае организация сыграет свою роль стабилизации», — заметил эксперт по нацбезопасности.

Также Госвоенпром ответил, сможет ли Беларусь создать свой «Орешник».

А глава МИД Максим Рыженков раскрыл главную идею Польши в конфронтации с Беларусью, заметив, что «в Польше лучше считают деньги». Также премьер Беларуси Александр Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями.

Кроме того, власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше