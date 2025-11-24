Эксперт по нацбезопасности Тищенко сказал, что произойдет в случае нападения на Беларусь извне

Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко сказал в эфире телеканала СТВ, что произойдет в случае нападения на Беларусь извне.
«Первое, конечно же, сработает Союзное государство, но ОДКБ обязательно подключится, если будет нападение на Беларусь извне», — ответил Тищенко на вопрос о роли Организации Договора о коллективной безопасности в гипотетической ситуации, которая может затронуть Беларусь.
Более того: Тищенко заметил, что «все придут, кому надо».
«И сомневаться в этом вопросе не стоит. Потому что если завтра пойдут куда-нибудь, с точки зрения ОДКБ, с другой стороны, то опять же все подключатся. Я бы не исключал вообще вот этот вопрос. Потому что коллективная безопасность и подразумевает коллективное участие в решении проблем», — заметил спикер.
Александр Тищенко напомнил, что Запад столкнулся с крупной неожиданностью, когда «Казахстан был спасен именно этой организацией».
«Да, сыграли определенную ключевую роль Россия и Беларусь, но тем не менее все остальные-то подключились. Здесь самое главное, кто будет триггером в этом решении. И я думаю, что в любом случае организация сыграет свою роль стабилизации», — заметил эксперт по нацбезопасности.
