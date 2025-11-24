Ричмонд
Боррель: США при Трампе — не союзник ЕС

Бывший руководитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что США под руководством Дональда Трампа нельзя считать союзником ЕС.

Боррель счел, что Трамп, составляя план по урегулированию украинского конфликта, даже не проконсультировал Евросоюз по вопросам, которые, с точки зрения экс-руководителя евродипломатии, затрагивают ее безопасность.

Бореель заявил в Twitter, что Европейскому союзу нужно отдавать себе отчет относительно поворота в политике США и «отреагировать соответствующим образом».

23 ноября в Женеве состоялась встреча американской и украинской делегации при участии представителей Великобритании, ФРГ и Франции.

Читайте материал «NYT: план США по Украине изменили после обсуждений в Женеве».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

