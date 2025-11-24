Румыния начнет вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России

Ранее президент Румынии Никушор Дан провел заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить стратегический анализ обороны, а также провести оценку рисков, угроз и уязвимостей, прогнозируемых на 2026 год.
«Необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности — области, тесно связанной с проектами реинжиниринга, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими программами, а также программами финансирования, реализуемыми в сотрудничестве с государствами НАТО и ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента по итогу заседания совета.
Как отметили в администрации президента, стратегия безопасности Румынии должна быть адаптирована к изменениям в международной ситуации в сфере безопасности, а также к выполнению национальных обязательств, принятых в рамках НАТО и ЕС.
«Румынская армия будет располагать силами высокой способности реагирования, предназначенными для выполнения конституционных задач и обязательств, принятых в рамках НАТО, ЕС и других международных организаций, что подразумевает увеличение численности действующих военнослужащих и хорошо подготовленных резервистов», — отмечается в заявлении.
Президент Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%. По его словам, особое внимание должно уделяться развитию области обороны.