Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румыния начнет вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России

КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Высший совет нацбезопасности Румынии решил, что необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности, сообщила пресс-служба администрации президента страны.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент Румынии Никушор Дан провел заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить стратегический анализ обороны, а также провести оценку рисков, угроз и уязвимостей, прогнозируемых на 2026 год.

«Необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности — области, тесно связанной с проектами реинжиниринга, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими программами, а также программами финансирования, реализуемыми в сотрудничестве с государствами НАТО и ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента по итогу заседания совета.

Как отметили в администрации президента, стратегия безопасности Румынии должна быть адаптирована к изменениям в международной ситуации в сфере безопасности, а также к выполнению национальных обязательств, принятых в рамках НАТО и ЕС.

«Румынская армия будет располагать силами высокой способности реагирования, предназначенными для выполнения конституционных задач и обязательств, принятых в рамках НАТО, ЕС и других международных организаций, что подразумевает увеличение численности действующих военнослужащих и хорошо подготовленных резервистов», — отмечается в заявлении.

Президент Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%. По его словам, особое внимание должно уделяться развитию области обороны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше