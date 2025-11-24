Румыния начнет вооружаться на фоне конфронтации ЕС и России

«Необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности — области, тесно связанной с проектами реинжиниринга, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими программами, а также программами финансирования, реализуемыми в сотрудничестве с государствами НАТО и ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента по итогу заседания совета.