CTK: МИД Чехии попросил граждан страны покинуть Венесуэлу

МИД Чехии, как утверждает информационное агентство CTK, попросил граждан страны, пребывающих в Венесуэле, покинуть ее.
Усиление военной активности в регионе приводит к отмене рейсов в Каракас и из него, говорится в документе.
Чешское внешнеполитическое ведомство заявило, что покинуть Венесуэлу следует, "используя любые доступные возможности.
США отправляют в карибский регион боевые корабли и самолеты с сентября.
