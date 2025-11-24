Ричмонд
CTK: МИД Чехии попросил граждан страны покинуть Венесуэлу

МИД Чехии, как утверждает информационное агентство CTK, попросил граждан страны, пребывающих в Венесуэле, покинуть ее.

Усиление военной активности в регионе приводит к отмене рейсов в Каракас и из него, говорится в документе.

Чешское внешнеполитическое ведомство заявило, что покинуть Венесуэлу следует, "используя любые доступные возможности.

США отправляют в карибский регион боевые корабли и самолеты с сентября.

