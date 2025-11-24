Ричмонд
В двух российских аэропортах объявили временные ограничения

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропортах Краснодара и Геленджика были объявлены дополнительные временные ограничения.

Меры являются дополнительными, поскольку аэропорт Геленджика по действующим правилам принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00, а аэропорт Краснодара с 9.00 до 19.00.

Ограничения 24 ноября также временно объявлялись в некоторых других аэропортах, среди которых Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Читайте материал «Аэропорт Шереметьево ограничил работу».

