В двух российских аэропортах объявили временные ограничения

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропортах Краснодара и Геленджика были объявлены дополнительные временные ограничения.
Меры являются дополнительными, поскольку аэропорт Геленджика по действующим правилам принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00, а аэропорт Краснодара с 9.00 до 19.00.
Ограничения 24 ноября также временно объявлялись в некоторых других аэропортах, среди которых Шереметьево, Домодедово и Жуковский.
