СМИ сообщили о госпитализации актрисы Брижит Бардо

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская актриса Брижит Бардо госпитализирована в Тулоне на юге страны. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Var-Matin.
91-летнюю кинозвезду поместили в больницу около 10 дней назад. Она до сих пор находится под наблюдением врачей. Причина госпитализации при этом не уточняется.
В середине октября газета Nice Matin уже сообщала о госпитализации Бардо в связи с «серьезным заболеванием». Утверждалось, что ее состояние вызывает у специалистов обеспокоенность. Однако в середине октября актриса была выписана. -0-