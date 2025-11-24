Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер Рады Стефанчук назвал возвращение Крыма условием для завершения конфликта

В Раде заявили, что боевые действия якобы могут завершиться после возвращения Украине Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал возвращение Крыма условием для завершения конфликта. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом.

По словам Стефанчука, конфликт якобы может завершиться исключительно при условии, что Крым будет возвращен Украине для «восстановления территориальной целостности и независимости».

Напомним, что Республика Крым и Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году. 96,77% избирателей в Крыму высказались за воссоединение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России. Глава государства подчеркнул, что их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.