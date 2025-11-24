Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал возвращение Крыма условием для завершения конфликта. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом.
По словам Стефанчука, конфликт якобы может завершиться исключительно при условии, что Крым будет возвращен Украине для «восстановления территориальной целостности и независимости».
Напомним, что Республика Крым и Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году. 96,77% избирателей в Крыму высказались за воссоединение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России. Глава государства подчеркнул, что их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа.