Власти Севастополя повторно объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за короткий промежуток времени объявили воздушную тревогу, сказал губернатор Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в первый раз объявили в 21.03. Ее отменили примерно через 40 минут, а еще через 40 минут объявили повторно.
Жителей попросили сохранять спокойствие, а также соблюдать меры безопасности, оставаясь во временных укрытиях или безопасных местах.
