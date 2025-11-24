Ричмонд
Власти Севастополя повторно объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за короткий промежуток времени объявили воздушную тревогу, сказал губернатор Михаил Развожаев.

Воздушную тревогу в первый раз объявили в 21.03. Ее отменили примерно через 40 минут, а еще через 40 минут объявили повторно.

Жителей попросили сохранять спокойствие, а также соблюдать меры безопасности, оставаясь во временных укрытиях или безопасных местах.

Читайте материал «NYT: план США по Украине изменили после обсуждений в Женеве».

