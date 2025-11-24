Ричмонд
Переговоры в Женеве стали основой для движения вперед, считает глава ЕК

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Переговоры в Женеве с участием США позволили добиться прогресса на пути к украинскому урегулированию, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: AP 2024

«Хотя работа ещё предстоит, сегодня у нас уже есть прочная основа для дальнейшего движения вперёд», — заявила она в понедельник по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде. По ее мнению, удалось добиться «хорошего прогресса в переговорах».

Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины якобы разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

